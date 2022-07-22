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Школу на 815 мест построят на северо-западе Москвы

Антон Махов
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Школу на 815 мест построят на северо-западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 93 Карта всех событий

В жилом комплексе City Bay построят школу. Проект реализует девелопер MR Group. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью заключения договора на создание образовательного объекта в рамках жилой застройки по адресу Волоколамское шоссе, владение 93–97 (СЗАО), — отмечают в сообщении.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что договор будет заключен с АО «Специализированный застройщик ТПУ «Лесопарковая», которое ведет строительство жилого комплекса City Bay в Покровском-Стрешнево.

Сообщают, что сейчас объект находятся на стадии проектирования. Его ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что на территории образовательного комплекса «Летово» в Новой Москве достроен спальный корпус школы-пансиона.

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