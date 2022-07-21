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Строительство спального корпуса школы-пансиона «Летово» завершилось в Новой Москве

Елена Самойлова
Город
Строительство спального корпуса школы-пансиона «Летово» завершилось в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На территории образовательного комплекса «Летово» в ТиНАО достроен очередной объект. Об этом во четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

На территории школы-пансиона построено здание, предназначенное для проживания учащихся. Уточняется, что в зимний период и непогоду школьникам не придется выходить на улицу, чтобы попасть на занятия, поскольку новый корпус связан со зданием школы системой подземно-наземных переходов.

— Общая площадь постройки составила около 11,5 тысячи квадратных метров. Жилая часть корпуса разделена на шесть блоков, в которых размещено 215 одноместных спален и 56 спален для двух человек. Всего в здании смогут проживать 327 учеников. Также обустроено 12 апартаментов квартирного типа для воспитателей и шесть апартаментов помощников воспитателей, — цитирует руководителя ведомства Игоря Войстратенко агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что в здании предусмотрено помещение постирочной, оборудованное всем необходимым. Офис администрации спального корпуса, учительская и кабинеты психологов расположены на первом и втором этажах здания.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в Мневниковской пойме на западе столицы появится центр керлинга.

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