Осенью на юго-востоке Москвы завершат капремонт дома 1930 года

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Авиамоторная улица, 20/17 Карта всех событий

В рамках программы капремонта жилого фонда проходят работы по восстановлению фасада, крыши, подъездов и замене инженерных систем в доме, расположенном по адресу улица Авиамоторная, дом 20/17. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Очень важно сохранить первозданную красоту знаменитого дома-шедевра. Для этого выполнен уникальный проект проведения его капитального ремонта, учитывающий все нюансы, — сказал замглавы ведомства Владимир Кожиченков.

Уже к осени комплексный капитальный ремонт дома будет завершен, добавил он. Здание, возведенное в 1930 году, выполнено в стиле конструктивизм.

Ремонт фасада исторического дома будет объектом особого внимания специалистов. Здесь проходит сложный комплекс работ, включающий в себя расчистку и промывку фасадных плоскостей, нанесение антигрибковой защиты, расшивку швов и замену поврежденных участков кирпичной кладки. После окончания основных работ по капремонту фасада будет выполнено восстановление цоколя и откосов, а также замена балконных экранов и водосточных труб.

Работы по восстановлению доходного дома А. А. Лоткова, которые проходят в рамках реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда, планируют завершить до конца года.

Здание, построенное в псевдорусском стиле в 1915 году по адресу 2-й Троицкий переулок, дом 6, имеет сложную архитектуру. В настоящее время проводятся работы по реконструкции фасада, кровли, подъездов и замене инженерных систем.