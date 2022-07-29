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Журналисты обнаружили у Шатунова долги перед налоговой

Егор Провоторов
Общество
Журналисты обнаружили у Шатунова долги перед налоговой
Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Известный российский певец, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, скоропостижно скончавшийся в июне, задолжал российскому государству. По информации журналистов, налоговая служба выставила музыканту счет на 77,7 тысячи рублей.

По информации издания КП, речь идет о налоге на имущество в Москве, который знаменитый певец не оплатил в 2018 году, а также многочисленных налогах на доходы и пени за просрочку по выплатам.

Накануне продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил о результатах вскрытия артиста. По его словам, врожденных заболеваний у музыканта не было. Также представитель артиста заметил, что тот не употреблял наркотиков.

До этого продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» Андрей Разин обвинил адвокатов артиста в его смерти. Он считает, что певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников. По его словам, артист практически не видел семьи.

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