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Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти

Араз Салехов
Общество
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти. Он считает, что певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.

— Адвокаты, которые сегодня рассказывают всякие сказки про экстрадицию, — это те люди, которые также виновны в смерти Юры, потому что именно они заставляли его работать эти 17 концертов, чтобы оплачивать их услуги. Он практически не видел семью, а работал на то, чтобы они занимались этими судебными разбирательствами, которые ничего не значат для правообладателей и для самого Юры Шатунова, — отметил он.

При этом продюсер уточнил, что в скором времени выйдет журналистское расследование, связанное с историей смерти звезды шоу-бизнеса, сообщает РИА Новости.

Накануне Разин обвинил в смерти певца Юрия Шатунова судью Ставропольского краевого суда Светлану Луневу, которая вынесла решение в пользу певца и передала ему права на песни группы. По его словам, выигранное дело привело к эмоциональному всплеску у певца, что и повлияло на его кончину. Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня в машине скорой помощи, причиной смерти стал обширный инфаркт.

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