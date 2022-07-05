Андрей Разин назвал виновного в смерти Юрия Шатунова

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил в смерти певца Юрия Шатунова судью Ставропольского краевого суда Светлану Луневу, которая вынесла решение в пользу певца и передала ему права на песни группы.

— Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению чужую собственность передала Юрию Шатунову, — заявил Разин.

По его словам, выигранное дело привело к эмоциональному всплеску у певца, что и повлияло на его кончину.

Разин добавил, что поставит вопрос о лишении Луневой статуса федеральной судьи в Высшей квалификационной коллегии судей, передает РИА Новости.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для них стала настоящим горем.