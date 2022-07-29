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Берлину предсказали потерю лидерства в Евросоюзе

Егор Провоторов
В мире
Берлину предсказали потерю лидерства в Евросоюзе
Фото: Pixabay

Берлин теряет доминирующее положение в Европейском союзе, пишет в материале для агентства Bloomberg в пятницу, 29 июля, журналист Мария Тадео. По ее словам, такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, который возник в результате санкционной кампании против Москвы.

— Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей, — говорится в материале.

Как полагает Тадео, ФРГ на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции государствам с юга Европы. По словам обозревателя, основным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России, пишет РИА Новости.

Пока Германия оправляется от шока, юг Европы проявляет все больше активности и напора. Это не месть за навязанный Берлином режим суровой экономии, а лишь перегруппировка сил, которая в конечном итоге будет способна оздоровить Евросоюз, резюмировала Тадео.

Накануне немецкие СМИ написали, что кризис на Украине усилил раскол между Восточной и Западной Германией.

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