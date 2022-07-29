В Белом доме заявили, что Зеленского не ждут в Вашингтоне

Фото: president.gov.ua

Вашингтону нечего сообщить относительно возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, однако переговоры с ним ведутся на регулярной основе. Об этом в четверг, 28 июля, рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

По словам представителя американской администрации, в Вашингтоне высоко оценили прошлогодний визит украинского лидера в Соединенные Штаты. Также Жан-Пьер отметила недавний визит жены Владимира Зеленского и его встречу с президентом США Джо Байденом и первой леди страны.

Накануне обозреватель Нейт Хохман в материале для журнала National Review написал, что президенту Украины Зеленскому не стоит пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки

До этого представители Конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес негативно отреагировали на фотосессию президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой для популярного глянцевого журнала Vogue.