В США поставили Зеленского на место за принижение проблем американцев

Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, написал обозреватель Нейт Хохман в материале для журнала National Review.

Специалист напомнил, что по результатам майского опроса 70 процентов американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны», поэтому данный вопрос является самым насущным для американской общественности.

Аналитик отметил, что заявления Зеленского о том, что «инфляция — ничто», являются как минимум странными. При этом Хохман заявил, что украинцам финансовые проблемы жителей США вполне по понятным причинам кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустым звуком. Но тогда, по мнению обозревателя, Зеленский не может рассуждать о внешней политике Вашингтона, пишет РИА Новости.

— При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа, — подчеркнул Хохман.

Накануне представители Конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес негативно отреагировали на фотосессию президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой для глянцевого журнала Vogue.