Какой будет погода в Москве в начале августа

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первые дни августа в столичном регионе выдадутся теплыми с температурой воздуха 23–28 градусов. Возвращения 30-градусной жары в этот период ожидать не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Совершенно определенно, лето не собирается нас покидать: июль плавно передаст эстафету августу. В первые два-три дня августа ожидается комфортная погода с температурой 23–24 градуса, а потом еще в течение нескольких дней будет на 3–4 градуса выше. Но 30-градусной жары, изнурительного зноя не будет, — сказал собеседник «ВМ».

Он также добавил, что в первые пять дней августа осадков в Москве не ожидается.

Также Шувалов рассказал о погоде в столице в последние выходные июля.

В последние недели в Краснодарском крае бушуют смерчи. Их появление над морем будоражит сознание туристов, в интернете появляется множество роликов с пугающей стихией. Но так ли опасны эти смерчи на самом деле? И как обезопасить себя тем, кто столкнулся с этим природным явлением, «Вечерняя Москва» выясняла у экспертов.