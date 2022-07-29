Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«30-градусной жары не будет»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале августа

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Какой будет погода в Москве в начале августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первые дни августа в столичном регионе выдадутся теплыми с температурой воздуха 23–28 градусов. Возвращения 30-градусной жары в этот период ожидать не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Совершенно определенно, лето не собирается нас покидать: июль плавно передаст эстафету августу. В первые два-три дня августа ожидается комфортная погода с температурой 23–24 градуса, а потом еще в течение нескольких дней будет на 3–4 градуса выше. Но 30-градусной жары, изнурительного зноя не будет, — сказал собеседник «ВМ».

Он также добавил, что в первые пять дней августа осадков в Москве не ожидается.

Также Шувалов рассказал о погоде в столице в последние выходные июля.

В последние недели в Краснодарском крае бушуют смерчи. Их появление над морем будоражит сознание туристов, в интернете появляется множество роликов с пугающей стихией. Но так ли опасны эти смерчи на самом деле? И как обезопасить себя тем, кто столкнулся с этим природным явлением, «Вечерняя Москва» выясняла у экспертов.

август Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Иван Кудря
Иван Кудря

Иностранные вещатели в долгу

Все мнения
О проекте