Участок Карамышевской набережной реконструируют в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Карамышевская набережная Карта всех событий

В столице согласовали второй этап реконструкции Карамышевской набережной, который затронет участок улицы Саляма Адиля и дублера проспекта Маршала Жукова. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева в пятницу, 29 июля.

— Здесь оборудуют остановки наземного городского общественного транспорта и частично переустроят существующие инженерные коммуникации. На реконструируемых участках появятся стоянка для автомобилей и карманы для парковки, — сказала она.

В ходе работ специалисты установят три новых светофора, оборудуют пешеходные переходы, поставят дорожные знаки и так далее. Отмечается, что тротуары оборудуют для маломобильных групп граждан. На них появятся пониженные бортовые участки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столице специалисты благоустроят 11 набережных. По его словам, общая протяженность работ превышает 25 километров. Реконструкцию планируется завершить в 2022–2026 годах.