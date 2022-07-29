Российский дипломат заявил, что с санкциями Запада могут столкнуться и другие страны

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В мире можно наблюдать кульминацию проводимой Западом политики по сдерживанию России, однако с санкциями и бойкотами могут столкнуться и другие страны, которые занимают нейтральную позицию. Такое мнение в пятницу, 29 июля, выразил пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров.

По его словам, Запад подвергает бойкотам те государства, которые не согласны со сдерживающей Россию политикой.

— Понятно, что Россией наши оппоненты не ограничатся. После нас может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений, выступают против нелегитимных односторонних санкций, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН, — добавил Егоров.

Дипломат отметил, что Запад нередко применяет метод дезинформации в отношении тех стран, которые не хотят подчиняться Соединенным Штатам, передает РИА Новости.

До этого отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поведение Штатов напоминает избалованную сверхдержаву, вину за кризис на себя должен взять американский лидер Джо Байден, а не президент России Владимир Путин.