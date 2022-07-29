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Компания Latvijas gāze возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика. Об этом заявил глава предприятия Айгарс Калвитис в пятницу, 29 июля.

— Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем его у Газпрома, потому что мы не можем с ним рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он — прим. «ВМ») это коммерческая информация, — сказал он.

Калвитис добавил, что компания на данный момент не оплачивает сырье российскими рублями. По его словам, поставщик позволяет проводить соответствующую операцию в евро, передает РИА Новости.

Автор статьи Yahoo News Japan выразил мнение, что предстоящая зима станет решающим периодом для единства Европы и ее экономики. Он предположил, что в будущем страны Евросоюза могут потерять согласованность вокруг ситуации на Украине и политики относительно России.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Европа должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа, которое «рано или поздно» произойдет. По ее словам, на сегодняшний день голубое топливо не поставляется или поставляется лишь частично в 12 стран Евросоюза.