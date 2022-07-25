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Глава ЕК: Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России

Анастасия Колоскова
В мире
Глава ЕК: Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России
Фото: Depositphotos

Европа должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа, которое «рано или поздно» произойдет. Такое мнение высказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в понедельник, 25 июля, интервью агентству DPA.

По ее словам, на сегодняшний день российский газ не поставляется или поставляется лишь частично в 12 стран Евросоюза.

— Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно, — приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

До этого глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что страна перестанет поддерживать Киев в случае дефицита газа. По мнению экспертов, так глава немецкой дипломатии сыграла на руку президенту России Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть Москве турбину для «Северного потока».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, чем планируют заменить российский газ европейские страны. Он отметил, что полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, поскольку заменить такие объемы в короткие сроки невозможно.

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