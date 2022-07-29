В Роскачестве рассказали о правилах во время отдыха на природе с шашлыком

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Эксперты Роскачества объяснили, как безопасно отдохнуть на природе.

С 1 января 2021 года вступили в силу правила противопожарного режима, регламентирующие особенности организации места для жарки шашлыка. Кроме того, актуальны еще два документа: технический регламент о требованиях пожарной безопасности и Федеральный закон «О пожарной безопасности».

Так, пожарить шашлыки в городе можно только на специально отведенных площадках. Такие места расположены в крупных парках — как правило, там уже есть необходимое оборудование.

Список площадок для каждого региона России есть в открытом доступе. Жители частного дома или владельцы дачи могут жарить шашлык во дворе только в том случае, если для этого имеется оборудованное место, в котором разрешено установить мангал или грильницу.

С 2021 года действует запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на таких территориях. При этом запрещается разводить открытый огонь на берегу реки, озера или в лесу, за это полагается штраф.

Устраивать отдых с шашлыками нельзя и на балконах, крышах, чердаках жилых домов. Также запрет распространяется на дворы возле жилых домов, гаражи и поля.

Расположиться с мангалом во дворе у детской площадки нельзя, напомнил начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий. Он добавил, что нарушителей ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей либо предупреждение.

Если же были нарушены правила пожарной безопасности в лесах, то штраф будет больше — от 15 до 30 тысяч рублей. В случае введения режима чрезвычайной ситуации или противопожарного режима размер штрафа может увеличиться.

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что во время жары у человека замедляется пищеварение. Поэтому жареное мясо надолго остается в кишечнике.

Это грозит серьезными проблемами со здоровьем и может привести к онкологии. Чтобы помочь метаболизму в жару, Соломатина рекомендует добавлять к мясному шашлыку еще и овощной.