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Вплоть до онкологии: диетолог рассказала, чем опасно употребление мяса в жару

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Вплоть до онкологии: диетолог рассказала, чем опасно употребление мяса в жару
Фото: Unsplash

Во время жары у человека замедляется пищеварение. Поэтому жаренное мясо надолго остается в кишечнике. Это грозит серьезными проблемами со здоровьем и может даже привести к онкологии. Об этом рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

— Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжелое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды, — объяснила она.

Чтобы помочь метаболизму в жару, Соломатина рекомендует добавлять к мясному шашлыку еще и овощной. Так, можно разнообразить мясную трапезу гарниром из печеных овощей.

Кроме того, необходимо давать организму постепенно перерабатывать съеденное мясо. Для этого можно есть небольшими порциями, а в перерыве прогуляться в тени или заняться любой другой активностью, передает слова диетолога портал Ura.ru.

Также главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладиться в жару без последствий для организма.

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, какие овощи лучше варить, чтобы получить как можно больше пользы.

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