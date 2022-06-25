Врач рассказал, как не простудиться в попытке охладиться в жару

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Несмотря на сильное желание охладиться в жару, следует проявлять осторожность, чтобы не простудиться. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладиться в жару без последствий для организма.

— Основная причина — переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета, — объяснил он.

Именно поэтому, советует Тяжельников, следует охлаждаться не резко, а постепенно. Так, не следует включать на полную мощность кондиционер. Температуру нужно снижать постепенно, опуская ее до оптимального уровня — 21-22 градуса.

Такое же правило необходимо соблюдать и погружаясь в воду или принимая прохладный душ. Чтобы не допустить резкого перепада, нужно дать телу постепенно привыкнуть к температуре.

— Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле, — предупреждает врач.

Кроме того, комфортной температуры воду всегда можно попить в павильоне «Здоровая Москва», передает слова Тяжельникова РИА Новости.

В Москве до 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.

В выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.