Врач рассказал, как не простудиться в попытке охладиться в жару

Несмотря на сильное желание охладиться в жару, следует проявлять осторожность, чтобы не простудиться. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладиться в жару без последствий для организма.
— Основная причина — переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета, — объяснил он.
Именно поэтому, советует Тяжельников, следует охлаждаться не резко, а постепенно. Так, не следует включать на полную мощность кондиционер. Температуру нужно снижать постепенно, опуская ее до оптимального уровня — 21-22 градуса.
Такое же правило необходимо соблюдать и погружаясь в воду или принимая прохладный душ. Чтобы не допустить резкого перепада, нужно дать телу постепенно привыкнуть к температуре.
— Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле, — предупреждает врач.
Кроме того, комфортной температуры воду всегда можно попить в павильоне «Здоровая Москва», передает слова Тяжельникова РИА Новости.
В Москве до 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.
В выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.