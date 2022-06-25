Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Врач рассказал, как не простудиться в попытке охладиться в жару

Евгений Белоусов
Общество
Врач рассказал, как не простудиться в попытке охладиться в жару
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Несмотря на сильное желание охладиться в жару, следует проявлять осторожность, чтобы не простудиться. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладиться в жару без последствий для организма.

— Основная причина — переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета, — объяснил он.

Именно поэтому, советует Тяжельников, следует охлаждаться не резко, а постепенно. Так, не следует включать на полную мощность кондиционер. Температуру нужно снижать постепенно, опуская ее до оптимального уровня — 21-22 градуса.

Такое же правило необходимо соблюдать и погружаясь в воду или принимая прохладный душ. Чтобы не допустить резкого перепада, нужно дать телу постепенно привыкнуть к температуре.

— Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле, — предупреждает врач.

Кроме того, комфортной температуры воду всегда можно попить в павильоне «Здоровая Москва», передает слова Тяжельникова РИА Новости.

В Москве до 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.

В выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Врачи советы Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте