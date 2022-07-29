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Творческий вечер в честь 100-летия писателя-фронтовика прошел в Музее Победы

Полина Долганова
Город
Творческий вечер в честь 100-летия писателя-фронтовика прошел в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Творческий вечер в честь писателя-фронтовика Владимира Карпова состоялся в Музее Победы 28 июля. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Встреча стала первой в цикле программ «Моим оружием было искусство».

В процессе мероприятия горожане могли услышать песни военных лет, отрывки из произведений Карпова и рассказы о его судьбе.

В свою очередь председатель Союза писателей РФ Николай Иванов подарил музею первый конверт и марку с изображением писателя.

Кроме того, в стенах музея была организована выставка произведений Карпова, которая работала в течение дня.

— Владимир Васильевич Карпов — человек фантастической судьбы. Он относится к тому поколению, которое в тяжелейшие военные и послевоенные годы вытащило на своих плечах нашу страну и сделало ее супердержавой, — рассказала заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.

В минувшую среду, 27 июля, 40 ученых из 11 государств посетили Музей Победы в рамках форума финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А. А. Громыко. Специалисты встретились с ведущими российскими историками и обсудили спецоперацию на Украине, развитие евразийской интеграции и противодействие санкциям.

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