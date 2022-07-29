СК возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле на юге Москвы

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в хостеле на юге столицы, где погибло восемь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в пятницу, 29 июля.

— Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, прошедшей ночью в хостеле, расположенном на Алма-Атинской улице, произошло возгорание. В результате инцидента, по предварительной информации, погибло восемь человек.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Следователям предстоит провести работы, в рамках которых будут установлены причины произошедшего, передает Telegram-канал «Столичный СК».

Кроме того, прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром на юге столицы. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Виктор Малюков. Он координировал работу правоохранительных органов.