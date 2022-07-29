Кинопроизводители станут обладателями грантов за создание образа Москвы в фильмах

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в кинотеатральный прокат в 2021–2022 годах, получат гранты за создание образа Москвы в кино. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В список кинолент попали «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, «День слепого Валентина» Александра Баршака, «Будь моим Кириллом» Аллы Елисеевой, «Как последний» Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, «Бумеранг» Петра Буслова и «Снегурочка против всех» Полины Ануфриевой.

Сумма гранта, как уточняется, зависит от хронометража общественных пространств столицы в фильме. Наибольший грант получит фильм «День слепого Валентина» — 10 миллионов рублей. Короткометражная лента «Как последний» станет обладателем гранта в размере двух миллионов рублей. Остальные киноленты получат по пять миллионов рублей. В общей сложности на поддержку кинопроизводителей было выделено 32 миллиона рублей.

Так, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в ГБУК «Московское кино» поступило девять заявок на финансовую поддержку от кинопроизводителей, отражающих в картинах образ столицы. Более подробную информацию о программе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В начале мая мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице примут меры по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в Москве. В частности, меры поддержки включают в себя гранты ведущим городским киносетям на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате, а также на привлечение зрителей в кинозалы.