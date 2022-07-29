Ефимов: Неэффективно используемый участок в ЮАО реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Неэффективно используемый участок, расположенный неподалеку от Музея-заповедника «Коломенское», реорганизуют по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 29 июля.

— После реорганизации неэффективно используемого участка площадью семь гектаров в столице появится новый индустриальный квартал. Он находится в пешей доступности от станции метро «Кантемировская», НИЯУ «МИФИ», культурного центра «Москворечье» и Музея-заповедника «Коломенское». Благодаря реализации проекта в районе Москворечье-Сабурово появится почти 370 новых рабочих мест, — рассказал заммэра.

Вместо пустыря, стоянки и нескольких автосервисов появится более 178 тысяч квадратных метров недвижимости. Участок расположен по адресу улица Москворечье, владение 12.

Редевелопмент участка смогут провести собственники или сам город. Если правообладатели участков откажутся от реализации проектов, то получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на месте неэффективно используемой территории построят образовательный комплекс. Он будет состоять из детского сада на 150 воспитанников и школы на 300 учеников.

Общая площадь общественно-деловой застройки превысит 10 тысяч квадратных метров. Еще почти 168 тысяч квадратных метров займет жилье, построенное по программе реновации.

22 июля Ефимов сообщил, что участок бывшей промышленной зоны «Тушино» будет преобразован в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Площадь территории составляет 46 гектаров.

Также он подчеркнул, что вложения в реорганизацию участка бывшей промзоны превысят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 2,6 миллиарда рублей в актуальных ценах.