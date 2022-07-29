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Москвичам назвали лучшие события выставки «Город для каждого»

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали лучшие события выставки «Город для каждого»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В выставочном зале «Манеж» 1 августа стартует выставка «Город для каждого». Для жителей столицы подготовили более 70 мероприятий. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гостей ждут 26 кинопоказов, встречи с режиссерами и кинокритиками, фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру. По задумке организаторов центральная часть экспозиции будет оформлена как общественное пространство набережной Москвы-реки. Здесь гости выставки смогут принять участие в мастер-классах, занятиях йогой и так далее.

Так, фитнес-тренировки пройдут под руководством олимпийских чемпионов по фигурному катанию Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой. А в рамках кинопоказов москвичи увидят 12 фильмов, которые покажут стороны обыденности, чаще всего остающиеся вне нашего фокуса внимания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках выставки «Город для каждого» посетителям подготовили обширную программу мероприятий. Отмечается, что за три недели около сотни различных мероприятий для горожан пройдут на выставочной площадке в «Манеже».

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