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Андрей Бочкарев: Четыре моста через Москву-реку построят в районе Филевский Парк

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Четыре моста через Москву-реку построят в районе Филевский Парк
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Мясищева Карта всех событий

В районе Филевский Парк появятся четыре моста через Москву-реку в рамках программы развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Филевский Парк появятся три автомобильных моста. Первый будет располагаться в створе улицы Мясищева. Второй возведем на Новозаводской улице. Оба объекта улучшат связность Филевской и Мневниковской пойм. Третий мост появится в створе Берегового проезда, — сказал он.

Заммэра добавил, что проектом также предусмотрено возведение пешеходного моста. Его направят в сторону парка «Фили». Строительство объекта позволит связать парк и Мневниковскую пойму.

Кроме того, в районе продолжаются работа по возведению Северного дублера Кутузовского проспекта. Он представит собой новую вылетную магистраль, которая протянется от делового центра «Москва-Сити» до развязки на пересечении МКАД. Ее закончат к концу следующего года.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что готовность северного участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе составляет 80 процентов. В рамках проекта специалисты построят и реконструируют дороги протяженностью 22 километра.

Строительство Мосты Андрей Бочкарев Район Филевский Парк
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