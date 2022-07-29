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Подземный переход появился на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара

Араз Салехов
Город
Подземный переход появился на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Подземный пешеходный переход ввели в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Сооружение построено под реконструируемой Шоссейной улицей в районе пересечения с Курьяновским бульваром. Жители района Печатники смогут через переход попасть к остановке общественного транспорта и проектируемому транспортно-пересадочному узлу «Курьяново». На данный момент оформлена вся необходимая разрешительная документация для начала эксплуатации объекта, — отметил он.

При этом глава комитета уточнил, что длина самого сооружения составляет 55 метров, с обеих его сторон сооружены пандусы. В ходе работ специалисты оборудовали подземный пешеходный переход для маломобильных групп населения. Также строители провели все необходимые инженерные коммуникации, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В среду, 27 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что готовность северного участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе составляет 80 процентов. Так, в рамках проекта специалисты построят и реконструируют дороги протяженностью 22 километра, в том числе 10 искусственных сооружений.

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