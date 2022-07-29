Москва выставила на продажу 21 машино-места на улице Академика Королева

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 10 Карта всех событий

Москва выставила на торги 21 машино-место в районе Останкинский на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Город системно предлагает жителям к приобретению машино-места в паркингах многоквартирных домов, а также в отдельно стоящих гаражах. В настоящее время на торги выставлено 21 машино-место общей площадью свыше 320 квадратных метров в подземном паркинге жилого дома на улице Академика Королева, дом 10. Объект имеет хорошую транспортную доступность, поблизости находится станция метро «ВДНХ», остановка монорельса «Улица Академика Королева» и железнодорожная платформа Останкино, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Также глава департамента уточнил, что формат аукциона позволяет снизить стартовую цену объекта на 45 процентов. Площадь лотов варьируется от 14,5 до 20,3 квадратного метра. Заявки принимаются до 29 августа, сами торги пройдут 2 сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в подземном паркинге жилого дома на Амурской улице были выставлены на торги 38 машино-мест. Площадь лотов варьируется от 14,3 до 15,8 квадратного метра.