В Московской области усилили контроль за состоянием диких птиц
В Московской области был усилен контроль за состоянием диких птиц в связи с выявлением случаев заражения птичьим гриппом в ряде регионов страны.
По словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, в настоящее время ситуация в Подмосковье благоприятная, но нужно быть начеку. Контроль усилен в охотхозяйствах и на особо охраняемых природных территориях.
Если на территории региона будут обнаружены мертвые птицы, то об этом сообщат в ветеринарные службы. Они проведут отбор проб и исследования на грипп птиц.
С начала года на грипп птиц проведены исследования 600 проб от дикой и синантропной птицы. Случаев заболевания не зарегистрировано, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эпидемия птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не грозит «экспортом» инфекции на территорию России несмотря на то, что инфицированные птицы являются перелетными. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.