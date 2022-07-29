В Московской области усилили контроль за состоянием диких птиц

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В Московской области был усилен контроль за состоянием диких птиц в связи с выявлением случаев заражения птичьим гриппом в ряде регионов страны.

По словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, в настоящее время ситуация в Подмосковье благоприятная, но нужно быть начеку. Контроль усилен в охотхозяйствах и на особо охраняемых природных территориях.

Если на территории региона будут обнаружены мертвые птицы, то об этом сообщат в ветеринарные службы. Они проведут отбор проб и исследования на грипп птиц.

С начала года на грипп птиц проведены исследования 600 проб от дикой и синантропной птицы. Случаев заболевания не зарегистрировано, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эпидемия птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не грозит «экспортом» инфекции на территорию России несмотря на то, что инфицированные птицы являются перелетными. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.