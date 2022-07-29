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В Московской области усилили контроль за состоянием диких птиц

Ирина Игнатенко
Общество
В Московской области усилили контроль за состоянием диких птиц
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Московской области был усилен контроль за состоянием диких птиц в связи с выявлением случаев заражения птичьим гриппом в ряде регионов страны.

По словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, в настоящее время ситуация в Подмосковье благоприятная, но нужно быть начеку. Контроль усилен в охотхозяйствах и на особо охраняемых природных территориях.

Если на территории региона будут обнаружены мертвые птицы, то об этом сообщат в ветеринарные службы. Они проведут отбор проб и исследования на грипп птиц.

С начала года на грипп птиц проведены исследования 600 проб от дикой и синантропной птицы. Случаев заболевания не зарегистрировано, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эпидемия птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не грозит «экспортом» инфекции на территорию России несмотря на то, что инфицированные птицы являются перелетными. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.

Подмосковье Птицы птичий грипп
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