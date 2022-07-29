Андрей Бочкарев рассказал о завершении устройства стоек двух опор моста через реку Битцу

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, река Битца Карта всех событий

Специалисты ведут активные работы по сооружению моста через реку Битцу в рамках строительства Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Длина моста составит 109 метров, ширина — 40 метров, он будет четырехпролетным на пяти опорах, уже полностью завершено погружение призматических свай трех опор, а также устройство стоек двух из них, на одной из опор полностью выполнен ростверк — верхняя часть свайного фундамента, на другой он готов наполовину, — отметил он,

При этом заммэра уточнил, что автодорожный мост через реку Битцу обеспечит движение по основному ходу скоростного диаметра, а также выезды с магистрали на МКАД и Симферопольское шоссе. Сам он будет расположен на участке, который пройдет от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что по обеим сторонам моста запланировано строительство очистных сооружений.

— Они позволят проводить качественную очистку ливневых и талых сточных вод и минимизировать влияние скоростной магистрали на окружающую среду, — подытожил он.

Также стало известно о появлении четырех мостов через Москву-реку в районе Филевский Парк. Само строительство пройдет в рамках программы развития транспортной инфраструктуры.