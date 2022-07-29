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Частный самолет совершил экстренную посадку на воду в Подмосковье

Георгий Соланович
Происшествия
Частный самолет совершил экстренную посадку на воду в Подмосковье
Фото: Unsplash

Частный самолет CZAW SportCruiser совершил экстренную посадку на Ланьшинский карьер в городском округе Серпухов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 29 июля.

В самолете на момент происшествия находился один человек, его спасли из воды местные жители. При этом борт ушел под воду: разлива топлива нет, но вытаскивать воздушное судно из воды будут силами собственника.

До этого сообщалось, что частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах. Уточняется, что летательное средство приземлилось в лесополосе в районе Лыткаринского шоссе.

На борту находилось три человека, все остались живы. Предварительно, вертолет пришлось экстренно посадить из-за технической неисправности.

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