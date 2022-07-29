МИД назвал неуместной критику Японией военных учений России на Курилах

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Попытка «протеста» Японии против проведения Россией военных учений на Курильских островах «неуместна». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 29 июля.

— Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного «протеста» в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония «требует исключить» Южные Курилы из зоны проведения российских военных учений, — сказала дипломат.

Курилы остаются «неотъемлемой частью территории» России, их принадлежность стране не подлежит сомнению, передает слова Захаровой Telegram-канал МИД.

Правительство Японии призвало Россию исключить район южных островов Курильской гряды из зоны проведения планируемых военных учений. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки уточнил, что представление было отправлено российской стороне 27 июля.

Минобороны России объявило о проведении в период с 30 августа по 5 сентября стратегических командно-штабных учений «Восток». В практических действиях будут задействованы несколько полигонов — Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.