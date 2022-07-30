Юрист рассказал автомобилистам, в каких случаях у них могут забрать машину

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Закон стоит на страже прав владельцев машин, но в некоторых случаях личный автомобиль могут забрать. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Прежде всего на это имеют право полицейские, когда им необходимо преследовать преступника. При этом правоохранитель должен оставить свои данные и сообщить место и время возврата машины. Отобрать автомобиль обязаны у тех, кто управляет им без прав или пьяным.

Изъятие транспорта помимо воли владельца возможно при производстве по уголовным делам и в качестве обеспечения ответственности собственника по взятым на себя обязательствам. Это всевозможные долги перед банком и организациями, по алиментам и прочее.

— Собственник в этих случаях знает не только о том, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс. То есть что нужно сделать, чтобы долг был погашен, — сообщил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Также машину могут реквизировать, если это необходимо для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. При этом собственнику обязаны выплатить стоимость транспортного средства, отметил Миронов.

Юрист Али Алиев дал советы, как получить компенсацию за затопленный автомобиль. Эксперт пояснил, что возместить ущерб за повреждение автомобиля можно даже без суда. Если машина пострадала, нужно зафиксировать повреждения, время и место происшествия.