Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Politico: Мэр Днепра «разозлился» на Зеленского

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Мэр Днепра «разозлился» на Зеленского
Фото: president.gov.ua

Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского, так как тот мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом сообщил сам Филатов в интервью изданию Politico.

До этого Корбан заявлял, что не может въехать на территорию Украины, а в Сети появился видеоролик, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.

— Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию, — подчеркнул Филатов.

По его словам, ситуация в стране не дает Зеленому никакого права «узурпировать власть», передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен политикой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который активно ищет компромисс в отношениях с Россией. Однако, отказав ему в приезде на Украину без видимых причин, Зеленский нарушил традиции мировой дипломатии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя возникшие у Штайнмайера претензии к Зеленскому.

недовольство Владимир Зеленский Гражданство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте