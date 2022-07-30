Politico: Мэр Днепра «разозлился» на Зеленского

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Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского, так как тот мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом сообщил сам Филатов в интервью изданию Politico.

До этого Корбан заявлял, что не может въехать на территорию Украины, а в Сети появился видеоролик, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.

— Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию, — подчеркнул Филатов.

По его словам, ситуация в стране не дает Зеленому никакого права «узурпировать власть», передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен политикой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который активно ищет компромисс в отношениях с Россией. Однако, отказав ему в приезде на Украину без видимых причин, Зеленский нарушил традиции мировой дипломатии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя возникшие у Штайнмайера претензии к Зеленскому.