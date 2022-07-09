«Довольно редкий случай»: какие нормы нарушил Зеленский, отменив визит Штайнмайера в Киев

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен политикой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который активно ищет компромисс с Россией. Однако, отказав ему в приезде в Украину без видимых причин, Зеленский нарушил традиции мировой дипломатии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя возникшие у Штайнмайера претензии к Зеленскому.

Отмена встречи

Украинский лидер отказался принять президента ФРГ в апреле из-за его тесных связей с Россией. Так, Штайнмайер планировал посетить Киев 13 апреля, однако Зеленский не захотел принимать его.

9 июля же стало известно, что после инцидента Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений от украинского коллеги. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в обеих столицах.

— Официально позже объявили, что обмен мнениями был «очень важен» для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Зеленский сначала выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «крупным недоразумением», после чего предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Однако эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера.

В конечном итоге стороны разрешили данный конфликт, сменив тему для разговора. Тем не менее сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть «унизительное обращение Киева».

Нарушение традиций

Кортунов отметил, что крупные политики крайне редко отказываются пускать к себе союзников.

— Это довольно редкий случай, когда отказывают в визите руководителю дружественного государства, оказывающего существенную экономическую, политическую и военную поддержку. Конечно, это нарушение установленных правил игры и традиций мировой дипломатии. У Штайнмайера есть основания проявлять недовольство, — пояснил специалист.

По словам эксперта, Зеленский считал, что Германия оказывает недостаточную помощь, в частности, по номенклатуре вооружений, которые она готова предоставить Украине. Кроме того, была так называемая формула Штайнмайера: механизм реализации минских соглашений, попытка найти развязку конфликта. Эта формула активно критиковалась в Киеве, подчеркнул Кортунов.

На Украине Штайнмайера воспринимают как политика, ищущего компромисс с Россией, уточнил эксперт.

— В последнее время Штайнмайер воспринимался как человек, который пытается лавировать между Москвой и Киевом. Конечно, это не нравится украинским политикам. Это все играло против него, особенно, если сравнивать Штайнмайера с тем же Борисом Джонсоном. Кроме того, в Германии есть не только президент, но и канцлер. Может быть, была попытка противопоставить хорошего Шольца плохому Штайнмайеру, — предположил Кортунов.

Как отметил эксперт, существует много возможностей отменить визит главы другого государства, не вызывая у него неприязни. Так, в качестве причины можно назвать невозможность обеспечить безопасность или слишком загруженный график. Это обычная практика: визиты переносятся, откладываются и отменяются, подчеркнул специалист.

По его словам, инцидент не привел к какому-либо изменению в отношениях двух стран.

— Этот отказ создал некоторую неловкость в отношениях стран, какую-то часть населения Германии он привел к скепсису в отношении Зеленского и Украины. Но не думаю, что такое давление на Штайнмайера может что-то изменить. В межгосударственных отношениях личная дружба или неприязнь — не главный фактор. Германия продолжит проводить ту политику, которую уже для себя приняла: как крупнейшая европейская экономика будет нести большую ответственность за помощь Украине. Прежде всего, экономическую, но в какой-то степени и военную тоже, — подытожил Кортунов.