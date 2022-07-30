Эксперты назвали самые популярные места отдыха у россиян в июле

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Москва, Санкт-Петербург и Сочи являются самыми популярными городами для отдыха россиян внутри страны в июле. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

— Топ российских городов, как и в прошлом году, возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Популярность Северной столицы и черноморского курорта выросла на 14 и 29 процентов соответственно, в то время как интерес к Москве за год снизился на 7 процентов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в топ российских городов вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. В сервисе отметили, что средняя стоимость перелета внутри страны — 7600 рублей в одну сторону.

Самыми популярными направлениями для туристов вне России в июле стали Армения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Грузия. Средняя цена перелета туриста в одну сторону — 22 100 рублей.

В сервисе подчеркнули, что в июле были популярны и поездки на поезде. Так, чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу и Нижний Новгород. Средняя цена поездки в одну сторону — 3500 рублей.

Примечательно, что чаще всего в местах пребывания туристы бронировали отель или гостиницу только на один день. При этом самыми популярными оказались объекты размещения без звезд, передает РИА Новости.

28 июля мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что более девяти миллионов туристов посетили столицу за первое полугодие 2022 года.