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Жители Харьковской области начнут получать паспорта Российской Федерации уже в августе текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

— В Запорожской и Херсонской областях началось оформление паспортов в упрощенном порядке. Они чуть раньше попали в этот указ президента, сейчас уже изменения были внесены и касательно Харьковской области, да и всей территории Украины. В августе люди уже смогут получить российское гражданство, — заявил Туров.

Он отметил, что вопросом выдачи паспортов РФ занимается МВД. Спрос на получение документа у населения огромный.

Депутат также добавил, что в Харьковскую область приходят и российские образовательные стандарты, передает ТАСС.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 11 июля заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.