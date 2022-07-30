Бирюков оценил ход работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 80 процентов от общего объема работ по замене дорожного полотна на Бульварном кольце. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 30 июля.

— Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей — Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна, — сказал заммэра.

Он добавил. что работы будут завершены в ближайшее время. Покрытие в текущий момент меняют на Тверском бульваре, в Соймоновском проезде, а также на площади Пречистенских ворот.

Данный вид ремонта следует регулярно проводить из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль. Из-за этого возникает колейность, которая способна негативно влиять на дорожную безопасность. Работы проходят с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время.

28 июля специалисты завершили ремонт дороги на Ярославском шоссе. Работы проводились с целью устранения колейности на участке протяженностью пять километров — от Северянинского путепровода до МКАД в обе стороны.

В общей сложности рабочие обновили 170 тысяч квадратных метров дорог. В настоящее время специалисты наносят новую дорожную разметку, работы проводятся по ночам. Всего планируется обновить 11 тысяч квадратных метров линий.