Ефимов: Почти 70 компаний технополиса «Москва» предлагают новые вакансии

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Почти 70 компаний, работающих на территории технополис «Москва», объединил проект «Техноработа». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 30 июля.

— Количество участников проекта постоянно растет, также на площадках ОЭЗ регулярно открывают новые рабочие места, поэтому база стабильно пополняется новыми объявлениями. Общее число актуальных вакансий в этом году остается стабильным — около 300 предложений. Например, специалисты инженерных или других технических профессий востребованы в ОЭЗ практически всегда, — пояснил он.

По числу доступных вакансий, как уточняется, на первом месте находятся предприятия микроэлектроники. Одновременно они лидируют и по популярности среди студентов профильных вузов, приходящих на стажировку.

— Микроэлектроника конкурирует за кадры с IT-сферой, которая в условиях решения задач импортозамещения также активно привлекает программистов и инженеров. Для них в ОЭЗ Москвы предлагается больше всего вакансий — сейчас актуальны более 100 позиций, — сказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, количество вакансий в отрасли медицинских технологий и фармацевтики значительно выросло за последнее время. Так, на предприятиях кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики в ОЭЗ уже работают 1,7 тысячи человек. Химики и технологи также регулярно требуются предприятиям технополиса, подчеркнул гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

28 июля Ефимов сообщил, что резиденты ОЭЗ в первом квартале 2022 года перечислили в городской бюджет 704 миллиона рублей.

По словам Ефимова, предприятия, локализованные в столичной ОЭЗ, продолжают активное развитие имеющихся производственных площадок, строительство новых производств, разработку и внедрение продукции, а также ее реализацию в регионах России и за рубежом.