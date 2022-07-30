Мастер-класс по фотографии «Цветочное настроение» пройдет в Москве 2 августа

Фото: Московские сезоны

Россия, Москва, улица Кузнецкий Мост Карта всех событий

Открытый мастер-класс по искусству фотографии «Цветочное настроение» в рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдет 2 августа в 18:00 на Кузнецком мосту. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 30 июля.

— Встречаемся 2 августа в 18:00 на Кузнецком мосту, у входа в ЦУМ! С собой берите заряженные телефоны и хорошее настроение, вас ждет уникальный сад «Цветочного джема» и лучшие виды столицы! — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что в мастер-классе примут участие популярные блогеры. Они подскажут участникам лайфхаки по созданию красивых кадров, а также отработают вместе с участниками встречи полученные на практике азы городских фотосессий.

22 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал главный фестиваль лета «Цветочный джем». По его словам, жители города смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например, висячие и водные сады. Всего на мероприятии представлено 27 садов и цветочных композиций.