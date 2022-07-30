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Газпром прекратил поставки газа в Латвию

Георгий Соланович
В мире
Газпром прекратил поставки газа в Латвию
Фото: shutterstock

Российская компания «Газпром» прекратила поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа. Об этом сообщили в холдинге в субботу, 30 июля.

— Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, — цитирует сообщение газового оператора ТАСС.

До этого сообщалось, что Венгрия хочет дополнительно закупить у России 700 миллионов кубических метров газового топлива. Венгерский премьер Виктор Орбан при этом добавил, что санкционная политика Брюсселя не оказалась успешной, поэтому стратегию необходимо поменять, иначе это может привести к военной экономике в Европе.

Одна из турбин, обеспечивающих прокачку газа по основному для Европы газопроводу «Северный поток» (СП), все еще не доставлена в Россию. Между тем агрегат уже отремонтирован и находится в Германии. С чем связана проволочка с поставкой турбины? И получит ли Европа газ в необходимых для отопительного сезона количествах? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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