«Турбина застряла в Германии»: сколько газа получит Европа по «Северному потоку»

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Одна из турбин, обеспечивающих прокачку газа по основному для Европы газопроводу «Северный поток» (СП), все еще не доставлена в Россию. Между тем агрегат уже отремонтирован и находится в Германии. С чем связана проволочка с поставкой турбины? И получит ли Европа газ в необходимых для отопительного сезона количествах? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Опасения в связи с ограничением поставок газа из России возникли у европейцев еще в июне, когда Газпром сократил прокачку газа по СП до 40 процентов от номинальной мощности. Российская компания была вынуждена сделать это по техническим причинам: из восьми турбин Rolls-Royce, прокачивающих газ на станции «Портовая» (расположена в Ленобласти), можно было эксплуатировать только три. Затем, с 11 по 21 июля, СП и вовсе был выключен из-за проведения ремонтных работ. Находящийся на грани энергетического кризиса Европейский союз (ЕС) забил тревогу.

Фактически ЕС, и прежде всего ФРГ, оказался в странной ситуации: нужно было решить проблему с ремонтом турбин, возникшую из-за наложенных им же санкций. Для этого немецкой компании Siemens пришлось договариваться с правительством Канады, которая наложила санкции на экспорт газового оборудования в РФ. В Канаде расположен ремонтный цех турбин Rolls-Royce. В итоге канадцы не только разрешили вывезти уже находящуюся на их территории турбину, но и предоставили лицензию на ремонт еще пяти агрегатов до 2024 года. Отремонтированную турбину доставили в Европу. Там она до сих пор и находится.

— Газпром стал требовать документального подтверждения от компании Siemens. Речь идет о документах, которые гарантируют безопасность не только отправки в Россию турбины-«путешественницы», но и безопасного ремонта оставшихся агрегатов. Пока со стороны Газпрома подтверждения о том, что такие документы получены, нет. Из-за этого турбина застряла в Германии, — объясняет Фролов.

Скорее всего, турбина окажется в России в самое ближайшее время. Однако ее установка все равно не позволит нарастить прокачку газа по СП до необходимых для ЕС показателей.

— Сейчас мы имеем ситуацию, когда одну турбину вернут, но до 100 процентов прокачка доведена не будет, так как еще четыре турбины не работают, им требуется техобслуживание. На мой взгляд, после установки возвращенной турбины прокачка газа увеличится всего на 10 процентов — до 50 процентов от номинальной мощности, это 85 миллионов кубометров газа, — говорит собеседник «ВМ».

Перспективы дальнейшего обслуживания агрегатов СП пока не ясны. Однако просматриваются два варианта. Первый — пролонгация канадской лицензии, второй — замена турбин Rolls-Royce на российский аналог.

— С 2009 года у нас производятся газоперекачивающие агрегаты большой мощности «Ладога-32». После СП они ставились на все ключевые магистрали. Это отработанный хороший агрегат, — заключил эксперт.