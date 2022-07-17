Неотопительный сезон: как Германия переживет зиму без российского газа

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Германия находится на грани топливного кризиса из-за сокращения поставок газа из России. Немецкие власти уже заявили, что страна не сможет пережить зиму без российского топлива. Так ли это на самом деле и откуда ФРГ может еще брать газ — «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сообщил, что газовые хранилища в стране заполнены лишь на 65 процентов. Такого объема не хватит, чтобы пережить зиму без поставок топлива из России. Согласно нормативу Евросоюза, для обеспечения энергетической безопасности региона хранилища должны быть заполнены не менее чем на 80 процентов к ноябрю.

Так или иначе, чтобы избежать холодной зимы, Германии нужно увеличивать объемы поставляемого в страну топлива. Откуда же его брать? Как отмечает собеседник «ВМ», страна имеет трех поставщиков трубопроводного газа — Россию, Норвегию и Нидерланды. При этом поставки из России по «Северному потоку» (СП) приостановлены (почему это произошло, можно прочитать в материале «ВМ»), Норвегия сокращает добычу топлива, а Нидерланды закрывают свое главное месторождение Гронинген и в скором времени сами станут импортерами газа.

Между тем Германия надеется наладить поставки сжиженного газа (СПГ) из других частей света. Но для СПГ нужны приемные терминалы, которых в стране нет.

— Немцы надеются запустить два приемных терминала до конца года. Но пока мы видим, что им ничего не удается сделать — ни законтрактовать под них СПГ, ни установить плавучие терминалы, — поясняет Юшков.

Такой расклад оставляет Германии лишь два варианта: нужно либо договариваться с Россией (решать проблему с турбинами для СП или запускать уже построенный СП-2), либо переходить на альтернативные источники энергии.

— Немцам в любом случае будет очень сложно, если не наладятся поставки российского газа. Плавучий СПГ-терминал — очень рискованная ставка, из Норвегии придет либо столько же, либо еще меньше газа, Нидерланды сами вынуждены наращивать импорт. Так что: либо другие источники энергии, либо договариваться с Россией, — заключил эксперт.

Вне зависимости от исхода переговоров с Россией цены на газ для немецких потребителей значительно вырастут уже в 2023 году. Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства, платившие за газ 1500 евро в год, должны готовиться к повышению ценника до 4500 евро.