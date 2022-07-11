Россия выключила «Северный поток»: что происходит и почему Европа встревожена

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

В понедельник, 11 июля, Россия выключила «Северный поток» — главный газопровод, поставляющий топливо в Европу. Событие насторожило европейцев. На фоне дефицита газа и высоких цен на него домохозяйства в регионе рискуют остаться зимой без отопления. Так ли это на самом деле? «Вечерняя Москва» разобралась в ситуации.

Что случилось

Газопровод «Северный поток» (СП) — основной маршрут доставки российского газа в Европу. Он проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Газопровод обслуживает швейцарская «дочка» Газпрома — Nord Stream AG. 11 июля она остановила обе нитки магистрали для проведения профилактических работ, которые должны завершиться через 10 дней.

Почему это волнует европейцев

В беседе с «ВМ» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что профилактический ремонт газопровода — стандартная процедура, которая проводится ежегодно и о которой известно за много месяце до ее начала. Обычно ремонт занимает 7–10 дней, во время него газ по трубам не прокачивается.

В этом году плановый ремонт наложился на геополитический кризис. Раньше объемы топлива, которые идут по СП, во время ремонта перекидывали на другие газопроводы. Сейчас такой возможности нет, потому что транзит газа по магистрали Ямал — Европа невозможен из-за Польши. Не поставляется газ и через Украину, которая отклонила заявку Газпрома на транзит через ГИС «Сохрановка».

— В Европе дефицит газа сохраняется, от этой проблемы никто никуда не ушел. Остановка СП приведет к еще большему уменьшению поставок российского газа, а значит, усугубит дефицит. Потому европейцы так болезненно это воспринимают, — поясняет Юшков.

Когда СП возобновит работу

Швейцарский оператор СП заявил, что газопровод вновь заработает утром 21 июля. В то же время европейские политики опасаются, что в указанную дату поставки газа не возобновятся. Например, канцлер ФРГ сказал, что не верит в то, что «Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам».

При этом даже если СП включат 21 июля, он все равно не будет работать на полную мощность. Еще в середине июня Газпром сократил мощность трубопровода до 40 процентов. Это было сделано из-за того, что немецкая компания Siemens не вернула газоперекачивающие турбины. В свою очередь в Siemens сообщили, что агрегаты находятся на ремонте в Канаде, но их не удается вернуть из-за санкций против России.

Как отмечает Юшков, полноценное возобновление работы СП зависит от исхода переговоров немцев с канадцами:

— Если канадцы все же будут чинить турбины, то СП снова выйдет на проектную мощность к концу сентября, как раз к отопительному сезону.

Что будет с ценами на газ

Несмотря на отключение СП, 11 июля цена газа на бирже в Европе обвалилась почти на 12 процентов. Эксперт полагает, что понижение цены произошло на фоне новостей о том, что Канада вернула одну турбину. Хотя вопрос с починкой остальных турбин все еще открыт, на бирже появился оптимизм: СП починят, и он снова заработает на полную мощность.

Однако в перспективе отключение СП приведет к неминуемому росту цен на голубое топливо, подчеркивает Юшков. Остановка поставок газа вынудит европейские компании изымать запасы из хранилищ, что приведет к скачку цен.

— А если выяснится, что с канадцами о турбинах не договорились, Газпром в конечном итоге окончательно выключит СП. Естественно, все это закончится тем, что цены на газ в Европе будут запредельными, особенно зимой, — заключил собеседник «ВМ».