Эксперты предложили увеличить налоговый вычет до миллиона рублей

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В России выступили с предложением о повышении предельной суммы социального налогового вычета до одного миллиона рублей. Об этом в субботу, 30 июля, сообщил управляющий директор сервиса «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов.

— Эксперты полагают, что его можно поднять до одного миллиона рублей или хотя бы до 400 тысяч рублей, — отметил он.

Однако Щекланов считает данную инициативу трудновыполнимой, поскольку у региональных бюджетов нет таких денег. Также он добавил, что государство не готово накладывать на бюджеты регионов дополнительные обязательства.

Кроме того, директор компании рассказал, что у каждого вида налоговых вычетов есть свои условия и лимиты. В частности, социальный налоговый вычет не может превышать 120 тысяч рублей в год, сообщает РИА Новости.

Также руководитель налоговой практики компании Taxadvisor Виктор Андреев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как получить налоговый вычет при покупке жилья. По его словам, налоговый вычет могут получить только владельцы жилых домов, то есть на дачи и участки с нежилым назначением вычет не распространяется.