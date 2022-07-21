Как получить налоговый вычет при покупке жилья

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В Госдуме готовят законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России может увеличиться двукратно. Пока при покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч и до 390 тысяч, если квартира или дом приобретается в ипотеку. Как именно работает такой вычет и кто может его получить «Вечерней Москве» рассказал руководитель налоговой практики компании Taxadvisor Виктор Андреев.

По словам Андреева, налоговый вычет могут получить только владельцы жилых домов, то есть на дачи и участки с нежилым назначением вычет не распространяется.

Максимальная сумма, которую владельцы квартиры или дома могут получить от государства, — 13 процентов от двух миллионов рублей и 13 процентов от трех миллионов, если недвижимость приобретается в ипотеку. При этом, если сумма приобретения меньше двух миллионов, остаток вычета можно перенести на другие объекты.

Андреев подчеркнул, что супруги могут получить вычет на одну и ту же жилплощадь, если у них обычный режим совместной собственности и муж и жена владеют равными долями, отметил эксперт.

Для подачи заявления на вычет необходимо иметь договор купли-продажи, подтверждение оплаты и налоговую декларацию. При этом заявление нужно подать за три года с момента получения права на вычет.

Помимо этого, для получения финансов от государства человек должен быть официально трудоустроен и платить НДФЛ.

— Должен быть договор и обязательно — факт перехода права собственности на квартиру или иной объект. Нужно подтверждение оплаты. <...> Сделка должна быть на ту же сумму, на которую вы хотите заявить. Нельзя написать в договоре стоимость 500 тысяч рублей, а по факту она будет пять миллионов, и претендовать человек будет тоже на пять миллионов. Если через ипотеку делать, то там сложностей нет: банк все подтверждает, — заключил юрист в беседе с «ВМ».