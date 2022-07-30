Пешеходные и велосипедные дорожки появятся под 2-м Ростокинским мостом

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, 2-й Ростокинский мост Карта всех событий

Под 2-м Ростокинским мостом появятся дорожки с современным покрытием для прогулок и занятий спортом. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— После реконструкции эта территория станет полноценной частью городской среды, удобной для пешеходов и велосипедистов так же, как и для водителей. Парк спорта «Яуза» и парк «Акведук» соединят пешеходные, беговые и велосипедные дорожки протяженностью 180 метров, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

При этом он уточнил, что проект был разработан специалистам Института генплана Москвы. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь рассказала, что в рамках реализации проекта будет построен велопешеходный мост протяженностью 90 метров.

Помимо этого, строители обустроят наземные пешеходные переходы и велопроезды, что также даст возможность улучшить связность территорий столичных районов Ростокино и Алексеевский, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве пешеходной зоны с велодорожками на Симоновской набережной. Так, планируется создать общедоступную озелененную территорию для пеших прогулок с комфортными зонами отдыха протяженностью более 250 метров вдоль набережной, а также велодорожки, связанные с городской сетью.