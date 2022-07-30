На Russpass появился маршрут по площадкам «Московского варенья»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass подготовил маршрут по центральным площадкам фестиваля «Московское варенье» и достопримечательностям рядом с ними. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 30 июля.

Жители и гости города благодаря маршруту узнают, где можно попробовать сладкие десерты из ягод и мороженое из гречки, а также поучаствовать в творческих мастер-классах.

— Прогулка начинается с Климентовского переулка, в котором можно попробовать оригинальные сладости: пасты, арбузный мед и ореховые снеки. В творческой мастерской гостям предлагают расписать деревянные ложки или чайный сервиз. Рядом находится храм Священномученика Климента Папы Римского — яркий пример церковного барокко и архитектурная доминанта Замоскворечья, — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, маршрут включает в себя площадку фестиваля на площади Революции, манежную площадь, Камергерский переулок, Тверскую площадь и Тверской бульвар, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 июля в столице стартовал фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». Специально к летнему событию художники создали уникальные арт-объекты.