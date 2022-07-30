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Американский полковник Макгрегор рассказал о последнем шансе Киева

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Американский полковник Макгрегор рассказал о последнем шансе Киева
Фото: depositphotos

У Украины остается единственная возможность завершить конфликт на переговорах, поскольку дела на фронте складываются не в пользу ВСУ. Об этом в субботу, 30 июля, заявил бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

— Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий, — отметил он.

При этом военный добавил, что западные страны больше не смогут оказывать прежнюю поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в Европе назревает критичная ситуация как в экономике, так и в политике. По его словам, европейская промышленность столкнется с острой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров. Это, в свою очередь, вызовет кадровые изменения в правительствах стран ЕС, цитирует слова полковника РИА Новости.

В пятницу, 29 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров. По его словам, оно дало понять, кто руководит киевскими властями и заставляет их воевать.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Однако правительство Украины в настоящее время заявляет о невозможности переговорного процесса, пока Киев «не победит».

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