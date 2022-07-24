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Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Фото: МИД РФ

Россия не имеет каких-либо предубеждений по поводу возобновления переговоров с Украиной. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас, — сказал дипломат.

При этом правительство Украины в настоящее время заявляет о невозможности переговорного процесса, пока Киев «не победит», передает слова Лаврова РИА Новости.

20 июля Лавров заявил, что в нынешней ситуации в переговорах России и Украины нет никакого смысла. По мнению министра, украинская сторона просто не в состоянии сформулировать что-либо серьезное и следовать договоренностям.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы».

После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Украина сама прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь, а если переговоры и возобновятся, заметил он, условия будут уже совсем иными.

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