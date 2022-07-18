В Кремле сообщили, что условия для переговоров с Украиной уже изменились

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После достижения стамбульских договоренностей Украина прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Они (переговоры — прим. «ВМ») были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов, — заявил он.

По словам Ушакова, если переговорный процесс и возобновится, то условия уже будут совершенно иными. Однако Киев, заметил он, никакой заинтересованности в переговорах не показывает. Также в них не заинтересованы и западные страны, передает слова помощника президента РИА Новости.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы».

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока еще ничего не начинала «всерьез» на Украине. Президент также заметил, что РФ всегда готова к мирным переговорам. Однако следует понимать, что чем дальше заходит ситуация, тем сложнее уже будет договариваться, отметил российский лидер.