Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения

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Переговоры между Россией и Украиной возможны только в случае «поражения» Москвы. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 18 июля.

— Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — цитирует министра РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает возможность возобновления переговоров с Киевом. Тогда представителю Кремля задали вопрос по поводу телефонного разговора президентов России и Турции: обсуждали ли Путин и Эрдоган возобновление переговоров с Украиной.

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока еще ничего не начинала «всерьез» на Украине. Президент также заметил, что РФ всегда готова к мирным переговорам. Однако следует понимать, что чем дальше заходит ситуация, тем сложнее уже будет договариваться, отметил российский лидер.