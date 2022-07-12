Кремль не рассматривает возможность возобновления переговоров с Украиной

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Речи о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идет. Такую позицию высказал в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос по поводу вчерашнего телефонного разговора президентов России и Турции: обсуждали ли Путин и Эрдоган возобновление переговоров с Украиной.

— Нет, сейчас об этом речи не идет, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Накануне, 11 июля, в Кремле сообщили, что Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне. В преддверии намечаемой встречи лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Среди важных тем было обсуждение ситуации на Украине и координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Позже стало известно, что Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране 19 июля.